Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 розійшовся миром у спарингу з клубом Аль-Наср Дубай.
Матч завершився з рахунком 0:0.
СК Дніпро-1 - Аль-Наср (Дубай, ОАЕ) 0:0
Дніпро-1: Рибак (Кінарейкін,60), Картушов (Бузанелло,60), Адамюк (Логінов,46), Сваток (Порох,60), Лучкевич, Сарапій (Матюшенко,60), Рубчинський, Піхальонок (Бабенко,46), Лебедєв (Соловйов,60), Назаренко (Кононов,60), Довбик (Громов,60). Запасні: Юрчук, Чоботенко, Когут, Горбунов,
Аль-Наср: Альтамімі, Фаузі, Лукас, Ліма, Хамад, Тарік, Тозе, Мехді, Хаза, Менус, Кайке. 2 тайм: Адель, Омран, Ягу, Арі, Омар, Джалаль, Коджо, Хусейн, Джона, Салім, Айдар,Запасні: Джасім, Дарвіш.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею.