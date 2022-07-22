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Дніпро-1 зіграв внічию з Аль-Наср

Вчора 23:10 259 0
Матч пройшов у Словенії, де команда з Дніпра проводить навчально-тренувальні збори.
Дніпро-1 зіграв внічию з Аль-Наср
#СК Дніпро-1, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 розійшовся миром у спарингу з клубом Аль-Наср Дубай.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Товариський матч
22 липня

СК Дніпро-1 – Аль-Наср (Дубай, ОАЕ) 0:0 

Дніпро-1: Рибак (Кінарейкін,60), Картушов (Бузанелло,60), Адамюк (Логінов,46), Сваток (Порох,60), Лучкевич, Сарапій (Матюшенко,60), Рубчинський, Піхальонок (Бабенко,46), Лебедєв (Соловйов,60), Назаренко (Кононов,60), Довбик (Громов,60). Запасні: Юрчук, Чоботенко, Когут, Горбунов,

Аль-Наср: Альтамімі, Фаузі, Лукас, Ліма, Хамад, Тарік, Тозе, Мехді, Хаза, Менус, Кайке. 2 тайм: Адель, Омран, Ягу, Арі, Омар, Джалаль, Коджо, Хусейн, Джона, Салім, Айдар,Запасні: Джасім, Дарвіш.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею.

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