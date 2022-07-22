Французький клуб переглядає таланта Динамо

Самба Діалло може змінити клуб

Вінгер Динамо та збірної Сенегалу U-20 Самба Діалло може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Про це повідомляє sb29.bzh

19-річний сенегалець тренується із Брестом, який за підсумками минулого сезону посів 11 місце в елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Торік у грудні Динамо оголосило про підписання нового п’ятирічного контракту з Діалло. Інтерес до півзахисника виявляють Барселона, Манчестер Сіті, Мілан, РБ Лейпциг, Боруссія Д та Марсель.

Раніше повідомлялося, що Діалло призупинив контракт з Динамо.