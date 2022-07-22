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Французький клуб переглядає таланта Динамо

Сьогодні 19:00 277 0
Самба Діалло може змінити клуб
Французький клуб переглядає таланта Динамо
#Брест, #Динамо Київ, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Футбольні трансфери, #Самба Діалло

Джерело - sb29.bzh.

Вінгер Динамо та збірної Сенегалу U-20 Самба Діалло може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Про це повідомляє sb29.bzh

19-річний сенегалець тренується із Брестом, який за підсумками минулого сезону посів 11 місце в елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Торік у грудні Динамо оголосило про підписання нового п’ятирічного контракту з Діалло. Інтерес до півзахисника виявляють Барселона, Манчестер Сіті, Мілан, РБ Лейпциг, Боруссія Д та Марсель.

Раніше повідомлялося, що Діалло призупинив контракт з Динамо.

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