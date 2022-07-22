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Капелло: Маліновський може дати Аталанті більше

Сьогодні 14:40 361 0
Легендарний тренер - про перспективи Аталанти
Капелло: Маліновський може дати Аталанті більше
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Фабіо Капелло

Джерело - Calcionews24.

Український півзахисник Руслан Маліновський звик до італійського футболу.

Про це заявив легендарний італійський тренер Фабіо Капелло.

"Аталанта має все, щоб знову розважити нас, навіть якщо у них не буде єврокубків. Все починається із перевіреного тандему Сапата - Маліновський.

Щодо колумбійця немає питань: коли він у формі, це всебічний і досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна постать у пересуваннях Аталанти.

Маліновський звик до нашого футболу, він може дати навіть більше", - зазначив Капелло.

Вчора Маліновський зазнав травми на тренуванні Аталанти.

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