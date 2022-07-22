Джерело - Calcionews24.
Український півзахисник Руслан Маліновський звик до італійського футболу.
Про це заявив легендарний італійський тренер Фабіо Капелло.
"Аталанта має все, щоб знову розважити нас, навіть якщо у них не буде єврокубків. Все починається із перевіреного тандему Сапата - Маліновський.
Щодо колумбійця немає питань: коли він у формі, це всебічний і досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна постать у пересуваннях Аталанти.
Маліновський звик до нашого футболу, він може дати навіть більше", - зазначив Капелло.
Вчора Маліновський зазнав травми на тренуванні Аталанти.