Український півзахисник Руслан Маліновський звик до італійського футболу.

Про це заявив легендарний італійський тренер Фабіо Капелло.

"Аталанта має все, щоб знову розважити нас, навіть якщо у них не буде єврокубків. Все починається із перевіреного тандему Сапата - Маліновський.

Щодо колумбійця немає питань: коли він у формі, це всебічний і досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна постать у пересуваннях Аталанти.

Маліновський звик до нашого футболу, він може дати навіть більше", - зазначив Капелло.