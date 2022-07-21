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Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол

Сьогодні 20:27 976 0
Олександр Денисов прокоментував припинення роботи телеканалів Футбол 1/2/3
Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол
#Денисов, #Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов відреагував на несподіване закриття каналів, які вже офіційно втратили ліцензії на мовлення.

Про це він розповів у Facebook.

"Отже, ліцензії на телемовлення анульовані, а це означає, що більше нема ТРК Україна і більше не існує телеканалів Футбол, в тому вигляді до якого ви звикли протягом цих 14 років.

Я прийшов на ТРК в Донецьку в 2001 році. Тому для мене сьогодні закінчилася історія довжиною більш ніж 21 рік. 

Починалося все з прямих трансляцій на ТРК та Футбольного уїк-енду, але з рештою з‘явилася амбітна ціль запустити в Києві великий канал.

З цього почалася яскрава історія довжиною майже в 14 років. Тисячі годин прямих ефірів, програм, студій, сюжетів і перемог.

Це була дійсно епоха, але щоб втілити все це у життя, крім ліцензій, та техніки, потрібні були люди, які змогли створити футбольне ТБ. Я хочу подякувати кожному, хто вклав частинку свого серця в цю неймовірно яскраву історію. Кожному журналісту, оператору або продюсеру...

І безумовно велика дяка Рінату Ахметову, завдяки якому з‘явилися канали Футбол, а більшість за нас на каналі реалізувала безліч творчих ідей, гарних амбіцій і може про цей час згадувати, як про найкращий у житті.  Для мене ці більше ніж 20 незабутніх років назавжди в серці.

Крапку не ставлю. Залишаю три крапки", - відзначив Денисов.

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