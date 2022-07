Додо успішно пройшов медогляд у Фіорентині

Правий захисник Шахтаря Додо близький до завершення трансферу у Фіорентину.

Сьогодні вдень бразилець успішно пройшов медичне тестування, потрібне для фіналізації угоди.

Також Додо дав невелике інтерв'ю, в якому заявив, що дуже радий перейти до табору "фіалок" та грати за цю команду.

Dodô is currently in Italy in order to sign his contract with Fiorentina. Shakhtar to earn €14.5m + €3.5m add-ons. 🟣 #Fiorentina



"Hi everyone, thank you. I'm very happy to play in Fiorentina", he tells @SpaceViola_ @danielcame. 🇧🇷 pic.twitter.com/AkUhWLPH1W