Йовичевич: Джурасек принесе багато користі Шахтарю

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич виділив важливість підписання хорватського півзахисника Невена Джурасека.

Про це розповів сам наставник донецького клубу.

"Це дуже зріла людина для свого віку, емоційно стабільна, за важких умов здатна показувати свої найкращі якості. Коли на футбольному полі вирішується результат матчу, він може взяти на себе ініціативу і додати команді серйозності. За межами поля Невен також показав свою зрілість, спокій та раціональність, коли в перші дні російської агресії проти України ми перебували в країні. Це демонструє, що на нього можна розраховувати як на людину. Як гравця я також давно його знаю, адже ми провели певний час у дублі Динамо (Загреб). Тоді Невен тренувався в змішаному режимі, долучаючись до першої команди, у якій завжди велика конкуренція та сильні виконавці. Він отримав ігровий тонус у дублі, а потім, після кількох оренд, досяг позначки в майже 100 матчів у вищому дивізіоні, що є яскравим показником. Його період кар’єри в Дніпрі-1 також успішний, показав усій Україні, що ми придбали гарного виконавця. Вважаю, Невен на своїй позиції – один із найкращих гравців УПЛ.

Його характеристики підходять під мою модель гри. Він є корисним під час побудови атаки, адже цей футболіст сильний на м’ячі, він добре займає позиції і може швидко і правильно приймати рішення. Невен також різкий і динамічний без м’яча, він "кусючий", також Джурасек є командним. У цьому Шахтарі Невен завжди буде в ротації і приноситиме багато користі.

Він буде корисним у всіх чотирьох аспектах гри: як у перехідних фазах, так і у володінні чи у відборі. Він добре бачить поле, має високий інтелект, чудово працює з м’ячем. Він не має великого его, тобто якщо він не потрапить до складу, то так само працюватиме, як і під час потрапляння до стартової одинадцятки. Ми придбали дуже гарного футболіста, який додасть багато розмаїття в гру, адже може діяти як ліворуч, так і праворуч на позиції вісімки. У поєдинку з Чорноморцем, якщо ви пам’ятаєте, я використовував його на позиції вінгера протягом останніх 20 хвилин, і він заробив пенальті. Тренерові набагато легше працювати, коли футболіст має інтелект", - розповів Йовичевич.