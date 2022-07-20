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Луческу: На даний момент команда перебуває в хорошій формі

Сьогодні 11:31 184 0
Луческу: На даний момент команда перебуває в хорошій формі
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо Київ.

Гравці Динамо наразі перебувають у хороших кондиціях.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це досить складно. Ми не мали постійного місця базування, навпаки – ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України. Також намагалися у цих поєдинках давати рівноцінну ігрову практику футболістам, щоб вони підійшли до ігор із Фенербахче у хороших кондиціях".

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"Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і два залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що на даний момент команда перебуває у хорошій формі", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Фенербахче.

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