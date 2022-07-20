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Мальме поступилося Жальгірсу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:36 382 0
Відбулися перші матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Мальме поступилося Жальгірсу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулося перші матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 років.

Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23.
Другий кваліфікаційний етап
20 липня

Жальгіріс (Литва) - Мальме (Швеція) 1:0 (0:0)

Карабах (Азербайджан) - Цюрих (Швейцарія) 3:2 (2:0)

Пюнік (Вірменія) - Дюделанж (Люксембург) 0:1 (0:0)

Лудогорець (Болгарія) - Шемрок Роверс (Ірландія) 3:0 (2:0)

Мідтьюланн (Данія) - АЕК Ларнака (Кіпр) 1:1 (0:0)

Лінфілд (Північна Ірландія) - Буде-Глімт (Норвегія) 1:0 (0:0)

Динамо Загреб (Хорватія) - Шкупі (Північна Македонія) 2:2 (1:1)

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