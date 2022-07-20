Мальме поступилося Жальгірсу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулося перші матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 років.
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23.
Другий кваліфікаційний етап
20 липня
Жальгіріс (Литва) - Мальме (Швеція) 1:0 (0:0)
Карабах (Азербайджан) - Цюрих (Швейцарія) 3:2 (2:0)
Пюнік (Вірменія) - Дюделанж (Люксембург) 0:1 (0:0)
Лудогорець (Болгарія) - Шемрок Роверс (Ірландія) 3:0 (2:0)
Мідтьюланн (Данія) - АЕК Ларнака (Кіпр) 1:1 (0:0)
Лінфілд (Північна Ірландія) - Буде-Глімт (Норвегія) 1:0 (0:0)
Динамо Загреб (Хорватія) - Шкупі (Північна Македонія) 2:2 (1:1)