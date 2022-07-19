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Суркіс відповів на чутки про можливий розпродаж гравців Динамо

Сьогодні 22:29 306 0
Ігор Суркіс прокоментував інформацію про розпродаж гравців Динамо
Суркіс відповів на чутки про можливий розпродаж гравців Динамо
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс хоче зберегти склад попри складну фінансову ситуацію в Україні.

Про це розповів сам власник київського клубу у коментарі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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"Розпродавати команду я не буду. І ця війна, яку варвари розв'язали проти українського народу, додає бажання зберегти склад, який би радував наших уболівальників.

Так що футболісти виходитимуть на поле та радуватимуть наших українських фанів. Усі футболісти, і молоді, і досвідчені, вони розуміють, що фанам потрібна віддушина на цей час", – розповів Суркіс.

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