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Дніпро-1 вчасно поінформував Йовичевича про продовження контракту

Сьогодні 21:39 235 0
Сергій Болотніков прокоментував деталі контракту Йовичевича з СК Дніпро-1
Дніпро-1 вчасно поінформував Йовичевича про продовження контракту
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - KDK.

Стали відомі деталі переходу колишнього головного тренера Дніпра-1 Ігора Йовичевича у Шахтар.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

Угода хорватського тренера з його попереднім клубом передбачала 2-річний термін, який закінчувався 30 червня 2022 року. При цьому у Дніпра-1 була опція в односторонньому порядку продовжити контракт ще на рік, з автоматичним підвищенням зарплати на 30%.

Для продовження контракту не потрібна була нова угода. Дніпру-1 було достатньо до 20 червня проінформувати тренера про рішення клубу продовжити контракт. Дніпро-1 зробив це 17 червня. Таким чином, на момент домовленості з Шахтарем у Йовичевича був старий контракт з Дніпром-1, який автоматично продовжився.

Клуб звинуватив Шахтар у використанні правила ФІФА для призупинення контракту тренера з Дніпром-1. Шахтар ці звинувачення спростовує.

Актуально: Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт

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