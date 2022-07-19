Зінченко підпише контракт на 4 роки

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко покинув табір команди.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець в найближчі години має підписати контракт з Арсеналом і приєднатися до нового клубу. Всі документи вже готові.

За інформацією ЗМІ, трансфер обійдеться лондонському клубу в 30 млн фунтів.

Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.