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Динамо TV покаже у повторі матч Динамо - Фенербахче

Сьогодні 20:40 571 0
Динамо TV покаже у повторі матч Динамо - Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Клубний канал Динамо покаже перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче.

Про це повідомляє Sport 1.

У середу, 20 липня о 21:00 київське Динамо проведе перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 проти турецького Фенербахче. Через війну в Україні зустріч пройде в польській Лодзі (поєдинок у відповідь заплановано на 27 липня в Стамбулі). 

Матч можна буде подивитися наживо о 21:00 на каналі Setanta Sport, а також безплатно на платформі setantasports.com

Водночас на Динамо TV гра буде показана у запису. Початок трансляції - о 23:20.

Читайте також: Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це

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