Марсель підпише правого латераля Ланса Жонатана Клоса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сьогодні гравець пройде медогляд.

Сторони досягли згоди - Ланс прийняв пропозицію Марселя у розмірі 8 млн євро.

