Карпати запросили на перегляд ряд футболістів

Львів'яни домовляються про контракти з 6 новачками

Джерело - Чемпіон.

Карпати найближчим часом можуть оголосити про підписання шістьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Львівський клуб запрошував на перегляд цілий ряд гравців, але наразі конкретні перемовини про умови особистих контрактів ведуться з ексвінгерами Агробізнесу Іваном та Миколою Когутами, захисниками Олегом Ленем (Прикарпаття) й Ігорем Дуцем (Окжетпес), хавбеком Юрієм Репетою (Фенікс) та воротарем Дмитром Фастовим (ЛНЗ).

Окрім того, зараз із Карпатами тренуються два гравці, які раніше виступали за Волинь: захисник Олександр Климець та півзахисник Артур Рябов.