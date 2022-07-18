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Йовичевич ввів систему штрафів у Шахтарі

Сьогодні 19:25 301 0
Ігор Йовичевич ввів серйозні штрафи
Йовичевич ввів систему штрафів у Шахтарі
#Йовичевич, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич ввів у команді систему штрафів.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"Система штрафів повертається у Шахтар. Причому штрафи серйозні. Запізнення на обід, запізнення на тренування. При Де Дзербі була повна лояльність.

Жоден футболіст не може згадати, що він заплатив штраф. Тепер часи трохи змінюються. Дисципліна має бути на першому плані.

Тренування закінчується - свисток від тренера. Якщо хтось торкнеться м'яча - штраф", - сказав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Ракицький прибуде в розташування Шахтаря і підпише контракт.

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