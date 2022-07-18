Визначились арбітри матчу Динамо - Фенербахче

На матчі працюватиме бригада арбітрів зі Швеції

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому Динамо зустрінеться із Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Головним арбітром призначено 33-річного шведа Глена Нюберга, допомагати якому будуть його співвітчизники — Махбод Беїджі та Андреас Седерквіст. Резервним рефері призначено Адама Ладебека.

Минулого сезону на рівні міжнародних зустрічей Нюберг обслуговував один матч кваліфікації Ліги чемпіонів, два матчі Ліги Європи та чотири гри Ліги Конференцій. Також Глен працював на матчі кваліфікації ЧС-2022 та грі Ліги Націй.

Зазначимо, що з українськими клубами та збірними у своїй кар'єрі Нюберг ще не перетинався.

Перший матч Динамо - Фенербахче відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Нагадаємо, Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ.