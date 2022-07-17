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Фаулер: Роналду не винен у провалі Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:55 148 0
Легенда мерсисайдців стала на захист зоряного португальця
Фаулер: Роналду не винен у провалі Манчестер Юнайтед
#Кріштіану Роналду

Джерело - mirror.co.uk.

Колишній гравець Ліверпуля Роббі Фаулер є великим шанувальником форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив сам Фаулер.

"Я великий шанувальник Роналду та всіх його досягнень.

Але зараз він на лінії вогню у Манчестер Юнайтед, і я вважаю це несправедливим. Коли Роналду повернувся на Олд Траффорд, він думав, що після другого місця в АПЛ команда зможе провести добрий сезон. Кріштіану натомість приніс би голи.

Він так і зробив, ставши найкращим бомбардиром із 24 голами і виконавши свою частину угоди. У тому, що все так швидко і ефектно розвалилося в Манчестер Юнайтед, звичайно, немає його провини, хоча дехто поспішив звинуватити його.

Нам розповідали, що він не пресингує, не бігає назад та створює труднощі. Його критикували. Але ж Роналду ніколи не збирався пресингувати і виводити захисників, це не його стиль - і точно не в 37 років.

Він робив те, навіщо його підписали - забивав голи. Його підвело оточення, і я не став би на нього нападати, якщо він хоче грати в Лізі чемпіонів. У Роналду є его, і Ліга чемпіонів - це все, що він колись знав.

Не можна звинувачувати його за те, що він не в захваті від участі у Лізі Європи. Він цього не підписувався. Якщо йому вдасться потрапити до команди Ліги чемпіонів, то доведеться бути реалістом щодо зарплати.

Не багато хто може собі його дозволити, тому доведеться сильно знизити зарплату. Якщо він погодиться, то удачі йому. Чув, що його відданість ставлять під сумнів. Але ніхто не знає, що насправді відбувалося за лаштунками МЮ. Збоку все виглядало просто жахливо.

Провал Юнайтед минулого сезону не вина Роналду. Мене дратує, коли в таких ситуаціях гравець отримує по шиї. Роналду заслуговує на більше від Манчестер Юнайтед", - зазначив Фаулер.

Раніше німецький журналіст анонсував перехід Роналду у Баварію.

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