Колишній захисник Зеніту Ярослав Ракицький має отримати другий шанс.

Про це заявив нападник Фуенлабради Роман Зозуля.

"Купив Алієву дрони. Подивимось, як далі буде. Але мені здається, що він заслужив на другий шанс після того, як повернувся і сказав, хто агресор. Так, може, із запізненням на 3-5 років. Можна сказати, що не треба було їхати, але це вже інше. Коли він поїхав, він за це заплатив. Його не кликали в збірну, принижували. На це всі мали підстави. Зараз він так зробив. Я думаю, що треба дати йому другий шанс".