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Зозуля: Ракицький заслужив на другий шанс

Сьогодні 08:43 590 0
Український форвард поділився думками про колишнього захисника Зеніту
Зозуля: Ракицький заслужив на другий шанс
#Роман Зозуля

Джерело - Tribuna.com.

Колишній захисник Зеніту Ярослав Ракицький має отримати другий шанс.

Про це заявив нападник Фуенлабради Роман Зозуля.

"Купив Алієву дрони. Подивимось, як далі буде. Але мені здається, що він заслужив на другий шанс після того, як повернувся і сказав, хто агресор. Так, може, із запізненням на 3-5 років. Можна сказати, що не треба було їхати, але це вже інше. Коли він поїхав, він за це заплатив. Його не кликали в збірну, принижували. На це всі мали підстави. Зараз він так зробив. Я думаю, що треба дати йому другий шанс".

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"Так, війна змінює людей. Навіть не знаю, кого можна зараз погейтити, якщо не брати Тимощука і Ордеця. Навіть немає кому підсрачник дати - до всіх дійшло", - сказав Зозуля.

Раніше повідомлялося, що Ракицький найближчими днями стане гравцем Шахтаря.

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