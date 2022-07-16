Шерінгем: На зарплату Роналду Манчестер Юнайтед може взяти 2-3 гравці

Кріштіану Роналду залишилося провести на ТОП-рівні рік, може, два і він заслуговує на право насолоджуватися цим часом.

Про це заявив легенда Манчестер Юнайтед Тедді Шерінгем.

"Я певною мірою передбачав це. Люди обговорюють, чи варто тен Хагу будувати команду навколо Роналду, але якщо він хоче піти, то він піде. І це відкриває для МЮ зовсім інші можливості.

На зарплату Роналду можна підписати 2-3 футболісти, це величезні щомісячні витрати.

Життя триває. Кріштіану хоче піти та грати в іншому місці – так знайдіть футболістів, які точно виступатимуть сильно та стабільно протягом сезону.

Роналду спостерігає за тим, що відбувається в клубі, порівнює відчуття від того, як було за Фергюсона, з нинішніми, і йому ситуація не подобається. У футболі ти зазнаєш краху, якщо стоїш на місці, і Роналду, можливо, вважає саме так. На місці Кріштіану я сказав би Юнайтед: "Здивуйте мене своєю роботою на ринку".

Кріштіану залишилося провести на ТОП-рівні рік, може, два, він заслуговує на право насолоджуватися цим часом", - сказав Шерінгем.