Ребров: Ярмоленко буде лідером в Аль-Айні

Головний тренер Аль-Айну з ОАЕ Сергій Ребров впевнений, що в Андрія Ярмоленка вийде зіграти добре у новому клубі.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи можна прогнозувати, що відтепер напередодні матчів збірної України нам не потрібно буде хвилюватися за ігрову практику її капітана? Гадаю, що так. Тут є ліміт на легіонерів, тому клуби вибирають іноземців високого рівня, які є лідерами команд. Впевнений, що саме таким в Аль-Айні стане Андрій Ярмоленко.

Вважаю, що футболісти та тренерський штаб збірної України зробили все, щоб поїхати до Катару, але не вистачило якоїсь дрібниці. Дуже гарний поєдинок був проти Шотландії - мабуть, один з найкращих виїзних матчів збірної України за всю її історію. Ми контролювали м’яч, контролювали гру, створювали багато моментів.

Проти Вельсу було трохи складніше, там була рівна гра. Згадується, звісно, пенальті, який арбітр не дав за фол проти Андрія Ярмоленка, але все одно розчарування було лише через результат, але ніяк не через сам футбол та віддачу у виконанні українців. Дуже важко зібрати команду під час війни, стан гравців був занадто розбалансованим. Багато хто не мав ігрової практики, в другого матчі саме це могло стати вирішальним", - сказав Ребров.