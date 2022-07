Гнабрі підписав новий контракт з Баварією

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі, незважаючи на зацікавленість з боку лондонського Челсі та мадридського Реала, підписав новий контракт з німецьким клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст залишиться в клубі до літа 2026 року.

To be clear. Serge Gnabry new deal will be valid until 30 June 2026, to be signed very soon. Four year, not five year deal. 🔴🏁 #FCBayern



His agency has been decisive as relationship with club is great after Mané deal. Man City and Arsenal, never been options.