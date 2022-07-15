Гнабрі підписав новий контракт з Баварією

Футболіст залишиться в клубі до літа 2026 року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі, незважаючи на зацікавленість з боку лондонського Челсі та мадридського Реала, підписав новий контракт з німецьким клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст залишиться в клубі до літа 2026 року.

To be clear. Serge Gnabry new deal will be valid until 30 June 2026, to be signed very soon. Four year, not five year deal. 🔴🏁 #FCBayern



His agency has been decisive as relationship with club is great after Mané deal. Man City and Arsenal, never been options. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Гнабрі залишався лише рік за контрактом, і його майбутнє в Баварії було під питанням. Раніше повідомлялося, що керівництво мюнхенців може вивести 26-річного футболіста із основного складу команди, якщо Серж не захоче продовжити угоду.

Півзахисник, у свою чергу, хотів залишитись у команді, але був незадоволений ставленням керівництва Баварії.