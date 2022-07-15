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Гнабрі підписав новий контракт з Баварією

Вчора 23:20 100 0
Футболіст залишиться в клубі до літа 2026 року
Гнабрі підписав новий контракт з Баварією
#Баварія, #Серж Гнабрі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі, незважаючи на зацікавленість з боку лондонського Челсі та мадридського Реала, підписав новий контракт з німецьким клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст залишиться в клубі до літа 2026 року.

Гнабрі залишався лише рік за контрактом, і його майбутнє в Баварії було під питанням. Раніше повідомлялося, що керівництво мюнхенців може вивести 26-річного футболіста із основного складу команди, якщо Серж не захоче продовжити угоду.

Півзахисник, у свою чергу, хотів залишитись у команді, але був незадоволений ставленням керівництва Баварії.

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