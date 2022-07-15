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Хацкевич: Всі розуміють, чому і для чого потрібно проводити чемпіонат

Сьогодні 21:10 42 0
Екстренер «Динамо» – про новий сезон УПЛ
Хацкевич: Всі розуміють, чому і для чого потрібно проводити чемпіонат
#Олександр Хацкевич

Джерело - FanDay.

Багато команд УПЛ, не те, що не доукомплектовано, вони перебувають у перехідному періоді.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Чи варто проводити чемпіонат України з 23 серпня, чи потрібно трохи почекати зі стартом? Те, що треба проводити, - однозначно. Всі розуміють, чому і для чого. Але є дуже багато "але" на сьогодні з війною в Україні. А чекати… Вже п'ятий місяць закінчується, і всі сподіваються, що війна закінчиться.

У чому головні проблеми УПЛ літа 2022 року? Дуже багато питань, пов'язаних із безпекою, це найголовніший момент. Тому те, що кажуть, що чемпіонат стартує 23 числа - це добре. Але ми досі не знаємо, де і як він проводитиметься. Це буде чемпіонат в Україні або це буде комбінований чемпіонат із виїздом за кордон для команд, які гратимуть у єврокубках. Запитань дуже багато, а поки що є лише дата.

Від'їзд легіонерів та масові тренерські переходи наштовхують на думки, що цей сезон УПЛ буде сповнений несподіванок? У плані результатів, звісно. Багато команд, не те, що не доукомплектовано, вони перебувають у перехідному періоді. І де брати футболістів? Усі кажуть, що для молоді це добрий момент - буде по півкоманди досвідчених, півкоманди молодих. Думаю, це не стосується Динамо, Шахтаря, Дніпра. У них зібрані, зіграні команди", - сказав Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Олександр Хацкевич може очолити польський клуб.

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