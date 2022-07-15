Кривушкін працюватиме на матчі найвищого польського дивізіону

Джерело - УАФ.

Український арбітр Дмитро Кривушкін буде обслуговувати поєдинок вищого польського дивізіону.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Кривушкін отримав призначення як резервний арбітр на поєдинок 1-го туру чемпіонату Польщі сезону-2022/2023 Вісла (Плоцьк) - Лехія (Гданськ), який відбудеться 17 липня (початок - о 16.00 за київським часом).

Нагадаємо, у минулому сезоні наш співвітчизник отримав можливість обслуговувати матчі третього та другого польських дивізіонів і відповідні призначення. Також Кривушкін працював на поєдинках польських нижчих ліг і судив благодійний матч Лехія (Польща) - Шахтар (Україна), який проходив у Гданську.