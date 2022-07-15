Хацкевич: Динамо та Шахтар - завжди найкращі команди

Дніпро-1 з приходом Євгена Краснікова та Олександра Кучера може скласти конкуренцію Динамо і Шахтарю.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Давайте дочекаємось початку чемпіонату. Хто зможе боротись, покажуть самі ігри.

Я не стежу за складами команд настільки уважно, як раніше. Знаю, що Вернидуб повернувся до чемпіонату. Бачу зміни Зорі, Ворсклі. Але Динамо та Шахтар - це завжди найкращі команди, найкращі гравці в академіях та найсильніші здобутки. Можливо Дніпро-1, з приходом Краснікова та Кучера складе їм конкуренцію", - сказав Хацкевич.