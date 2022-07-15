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Хацкевич: Динамо та Шахтар - завжди найкращі команди

Сьогодні 17:25 97 0
Фахівець - про очікування від наступного чемпіонату
Хацкевич: Динамо та Шахтар - завжди найкращі команди
#Динамо Київ, #Олександр Хацкевич, #Шахтар

Джерело - fanday.net.

Дніпро-1 з приходом Євгена Краснікова та Олександра Кучера може скласти конкуренцію Динамо і Шахтарю.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Давайте дочекаємось початку чемпіонату. Хто зможе боротись, покажуть самі ігри.

Я не стежу за складами команд настільки уважно, як раніше. Знаю, що Вернидуб повернувся до чемпіонату. Бачу зміни Зорі, Ворсклі. Але Динамо та Шахтар - це завжди найкращі команди, найкращі гравці в академіях та найсильніші здобутки. Можливо Дніпро-1, з приходом Краснікова та Кучера складе їм конкуренцію", - сказав Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Олександр Хацкевич може очолити польський клуб.

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