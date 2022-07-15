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Кадар знайшов новий клуб

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Кадар знайшов новий клуб
#Кадар, #Футбольні трансфери

Джерело - paksifc.hu.

Пакш оголосив про підписання 32-річного оборонця Томаша Кадара.

Про це повідомляє пресслужба угорського клубу.

Кадар лише кілька днів тому покинув інший угорський середняк – Уйпешт. Іменитий захисник взимку повернувся з Китаю на батьківщину, але поки невдало. Центрбек провів лише три поєдинки, після чого посварився з наставником Уйпешта Мілошем Крушіцком, який взагалі відправив його в дубль (5 матчів).

Нагадаємо, Кадар був важливим гравцем київського Динамо протягом 2017-2020 років – 104 матчі, один гол та 5 асистів.

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