Дембеле пояснив своє рішення залишитися у Барселоні

Вінгер Усман Дембеле пояснив продовження контракту з каталонським клубом.

Про це розповів сам французький футболіст в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Я завжди хотів залишитися. Про це я говорив і президенту, і тренеру. Потрібно було багато часу, але тепер всі задоволені".

Це дуже радісний день, я з дитинства мріяв про Барселону і з нетерпінням чекаю на початок нового сезону, бажаючи допомогти команді завоювати трофеї.

Я хочу боротися за перемогу у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Виграти ЛЧ – моя мрія, і заради неї я готовий на все.

Багато хто в цьому клубі мені допомагав. Перші три роки видалися важкими, але зараз усі вірять у мене, так що я почуваюся набагато краще", – сказав Дембеле.