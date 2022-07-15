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Дембеле пояснив своє рішення залишитися у Барселоні

Сьогодні 12:30 338 0
Усман Дембеле прокоментував продовження контракту з Барселоною
Дембеле пояснив своє рішення залишитися у Барселоні
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Вінгер Усман Дембеле пояснив продовження контракту з каталонським клубом.

Про це розповів сам французький футболіст в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Я завжди хотів залишитися. Про це я говорив і президенту, і тренеру. Потрібно було багато часу, але тепер всі задоволені".

Це дуже радісний день, я з дитинства мріяв про Барселону і з нетерпінням чекаю на початок нового сезону, бажаючи допомогти команді завоювати трофеї.

Я хочу боротися за перемогу у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Виграти ЛЧ – моя мрія, і заради неї я готовий на все.

Багато хто в цьому клубі мені допомагав. Перші три роки видалися важкими, але зараз усі вірять у мене, так що я почуваюся набагато краще", – сказав Дембеле.

Раніше Дембеле продовжив контракт із Барселоною.

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