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Бурбас: Ніхто нікого з телеканалів ще не звільняв

Сьогодні 11:54 188 0
Журналіст прокоментував інформацію щодо звільнення працівників
Бурбас: Ніхто нікого з телеканалів ще не звільняв
#Ігор Бурбас

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Бурбас з липня збирався сам звільнятися з каналів Футбол 1/2/3.

Про це заявив сам журналіст..

"Зараз ніхто нікого не звільняв, про це не йдеться. Ніхто такого не говорив, які б чутки не ходили. Станом на сьогодні, 13 липня (випуск було записано раніше - прим.), не стоїть таке питання. Якщо говорити стосовно мене, то з липня я збирався сам звільнятися з каналу. Напряму казав керівництву, що йду", - сказав Бурбас.

Водночас сьогодні стало відомо, що рішення компанії SCM, яка належить президентові Шахтаря Рінату Ахметову, про вихід із медійного бізнесу не вплине на роботу ОТТ-платформи Oll.tv.

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