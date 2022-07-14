Журналіст Ігор Бурбас з липня збирався сам звільнятися з каналів Футбол 1/2/3.

Про це заявив сам журналіст..

"Зараз ніхто нікого не звільняв, про це не йдеться. Ніхто такого не говорив, які б чутки не ходили. Станом на сьогодні, 13 липня (випуск було записано раніше - прим.), не стоїть таке питання. Якщо говорити стосовно мене, то з липня я збирався сам звільнятися з каналу. Напряму казав керівництву, що йду", - сказав Бурбас.