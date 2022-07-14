Джерело - Чемпіон.
Журналіст Ігор Бурбас з липня збирався сам звільнятися з каналів Футбол 1/2/3.
Про це заявив сам журналіст..
"Зараз ніхто нікого не звільняв, про це не йдеться. Ніхто такого не говорив, які б чутки не ходили. Станом на сьогодні, 13 липня (випуск було записано раніше - прим.), не стоїть таке питання. Якщо говорити стосовно мене, то з липня я збирався сам звільнятися з каналу. Напряму казав керівництву, що йду", - сказав Бурбас.
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Водночас сьогодні стало відомо, що рішення компанії SCM, яка належить президентові Шахтаря Рінату Ахметову, про вихід із медійного бізнесу не вплине на роботу ОТТ-платформи Oll.tv.