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Ордець отримав травму у першому матчі в складі Бохума

Сьогодні 10:55 304 0
Карма ходить п'ятами
Ордець отримав травму у першому матчі в складі Бохума
#Бохум, #Іван Ордець

Джерело - fanday.net.

Колишній гравець збірної України та московського Динамо пошкодив стегно у контрольному матчі німецького Бохума з італійським Лечче (3:2).

Про це повідомляє FanDay.

Представник німецької Бундесліги презентував опального українця лише три дні тому. Ордець скористався новою опцією ФІФА та переїхав до Німеччини на правах вільного агента, призупинивши контракт із російським клубом на один рік.

З початку повномасштабного вторгнення російських фашистів на територію України Іван перестав виходити на поле у складі московського Динамо, що не завадило йому гучно відсвяткувати закінчення сезону в компанії одноклубників в одному та нічних клубах Білокам'яної.

30-річний Ордець грав у Росії з літа 2019 року (67 матчів, п'ять голів).

Бохум минулого чемпіонату Німеччини фінішував на 13-й позиції.

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