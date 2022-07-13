Марибор переграв солігорський Шахтар: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Визначилися нові учасники наступного етапу турніру

Джерело - Чемпіон.

Відбулося чотири матчі-відповіді першого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 років.

Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23.

Перший кваліфікаційний етап, другий матч

13 липня

Клаксвік (Фарерські острови) - Буде/Глімт (Норвегія) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Міккельсен, 2:0 - 20 Андреасен, 2:1 - 55 Боніфейс (пен), 3:1 - 85 Андреасен

Перший матч - 0:3

Шахтар (Солігорськ, Білорусь) - Марибор (Словенія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Батуріна, 0:2 - 56 Батуріна

Перший матч - 0:0

Динамо (Батумі, Грузія) - Слован (Словаччина) 1:2 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2)

Голи: 1:0 - 104 Давіташвілі, 1:1 - 115 Барсегян, 1:2 - 120+3 Вайсс

Перший матч - 0:0

Ференцварош (Угорщина) - Тобол (Казахстан) 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 4 Траоре, 2:0 - 17 Траоре, 3:0 - 21 Лаїдуні, 3:1 - 23 Сєргєєв, 4:1 - 74 Бессі, 5:1 - 90+1 Бессі

Перший матч - 0:0

Сьогодні, 13 липня, відбувається ще два матчі:

21:30. Клуж (Румунія) - Пюнік (Вірменія). Перший матч - 0:0

21:45. Лінфілд (Північна Ірландія) - Нью-Сейнтс (Вельс). Перший матч - 0:1