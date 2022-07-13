Спортінг орендував вінгера Барселони

Тринкан рік виступатиме на батьківщині

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Франсішку Трінкан відправився в оренду до португальського Спортінг.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

В оренді футболіст буде до літа 2023 року.

До операції включено опцію викупу португальця після закінчення терміну оренди. Точна сума не називається.

Sportinguistas, o nosso mais recente reforço deixou-vos uma mensagem 🤩



🗣️ Trincão #EuSouSporting pic.twitter.com/h5FnJJqVkl — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 13, 2022

Нагадаємо минулий сезон Трінкан провів в оренді у Вулвергемптоні, забивши 2 голи і віддавши 1 асист у 28 матчах.

Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.