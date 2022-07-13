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Спортінг орендував вінгера Барселони

Вчора 23:55 144 0
Тринкан рік виступатиме на батьківщині
Спортінг орендував вінгера Барселони
#Барселона, #Спортінг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Франсішку Трінкан відправився в оренду до португальського Спортінг.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

В оренді футболіст буде до літа 2023 року.

До операції включено опцію викупу португальця після закінчення терміну оренди. Точна сума не називається.

Нагадаємо минулий сезон Трінкан провів в оренді у Вулвергемптоні, забивши 2 голи і віддавши 1 асист у 28 матчах.

Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.

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