Спортінг орендував вінгера Барселони

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Франсішку Трінкан відправився в оренду до португальського Спортінг.
Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.
В оренді футболіст буде до літа 2023 року.
До операції включено опцію викупу португальця після закінчення терміну оренди. Точна сума не називається.
Sportinguistas, o nosso mais recente reforço deixou-vos uma mensagem 🤩— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 13, 2022
🗣️ Trincão #EuSouSporting pic.twitter.com/h5FnJJqVkl
Нагадаємо минулий сезон Трінкан провів в оренді у Вулвергемптоні, забивши 2 голи і віддавши 1 асист у 28 матчах.
Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.