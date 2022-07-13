Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1465
Збірна України зазнала другої поразки на Євро U-21
Сьогодні 20:55 301
Санітра: Хочу завершити свою тренерську кар'єру на Олімпійських Іграх-2026
Сьогодні 19:25 245
Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті
Сьогодні 18:41 373
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 398
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 267
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8597
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5898
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 521
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5273
Прямі трансляції

Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:41 604 0
Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо - аутсайдер у двобої 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Фенербахче.

Перемогу Динамо в домашньому поєдинку, який відбудеться в Польщі 20 липня, фахівці Parimatch оцінюють коефіцієнтом 2,6. Такий самий коефіцієнт і на звитягу стамбульського гранда. Нічия - 3,6.

Що стосується виходу в третій раунд, тут справи підопічних Луческу ще гірші: прохід Динамо - 2,2, Фенербахче - 1,67.

Важливо

  • Текстова онлайн-трансляція на нашому сайті;
  • Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine;
  • Динамо прийме Фенербахче на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля в Лодзі;
  • Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
  • Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика 2960
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5273
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5898
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 3009
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 7800
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 8597
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40698 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7655 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38435
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6310
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18196
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8010