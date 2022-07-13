Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо - аутсайдер у двобої 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Фенербахче.

Перемогу Динамо в домашньому поєдинку, який відбудеться в Польщі 20 липня, фахівці Parimatch оцінюють коефіцієнтом 2,6. Такий самий коефіцієнт і на звитягу стамбульського гранда. Нічия - 3,6.

Що стосується виходу в третій раунд, тут справи підопічних Луческу ще гірші: прохід Динамо - 2,2, Фенербахче - 1,67.

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