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Леоненко: Я казав Ярмоленку, що він неправильно грає

Сьогодні 17:26 434 0
Відомий експерт - про гравців збірної України в європейських ТОП-чемпіонатах
Леоненко: Я казав Ярмоленку, що він неправильно грає
#Віктор Леоненко, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Динамо Віктор Леоненко знає чому Андрію Ярмоленку не вдалося проявити себе у Вест Гемі. 

Про це заявив сам ексгравець киян.

“Хтось там порахував, що Ярмоленко за чотири роки зіграв 70 матчів [за Вест Гем]. Навіщо сидіти в запасі? Я б відразу пішов у команду нижче класом, натомість грав би у складі.

Розумію, чому в Ярмоленка не вийшло у Вест Гемі. Я казав йому, що він неправильно грає. По-перше, там вимоги інші. У нього виходить в збірній, тому що він відчуває підтримку, а там яка підтримка, там соплі не витирають. Згадай, як він грав – потягати м’яч, під себе, на себе, впоперек… Що найголовніше, його запрошували як бомбардира, а я казав, що ти на такій позиції, що тобі краще віддавати передачі гольові. Ось так і виходить, що йдемо туди як бомбардири, а насправді ними не є. Добре, у збірній забиває, а в клубі взагалі не грає. Ось тому й не вийшло. Я не критикую, просто говорю, що давно вже втік би.

Ти ж розумієш, як Лунін виграв Лігу чемпіонів. Він же сидів у запасі. Він виграв Лігу чемпіонів лише тренуючись. Його батько теж згоден зі мною.

Зінченко то грає, то не грає. Стабільності немає. Тому й кажу, краще треба кудись йти, тим більше його купують. Є Арсенал, якщо тренер не жартував, що йому дадуть такі повноваження [на полі]. Лондон ще кращий, чим Манчестер. Чому не йти?”, - сказав Леоненко.

Ярмоленко виступав за Вест Гем з травня 2018 року. Вінгер забив 13 м’ячів у 86 матчах молотобійців. Нагадаємо, що 32-річний вінгер підписав річний контракт з Аль-Айном із ОАЕ.

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