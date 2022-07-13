Леоненко: Я казав Ярмоленку, що він неправильно грає

Колишній футболіст Динамо Віктор Леоненко знає чому Андрію Ярмоленку не вдалося проявити себе у Вест Гемі.

Про це заявив сам ексгравець киян.

“Хтось там порахував, що Ярмоленко за чотири роки зіграв 70 матчів [за Вест Гем]. Навіщо сидіти в запасі? Я б відразу пішов у команду нижче класом, натомість грав би у складі.

Розумію, чому в Ярмоленка не вийшло у Вест Гемі. Я казав йому, що він неправильно грає. По-перше, там вимоги інші. У нього виходить в збірній, тому що він відчуває підтримку, а там яка підтримка, там соплі не витирають. Згадай, як він грав – потягати м’яч, під себе, на себе, впоперек… Що найголовніше, його запрошували як бомбардира, а я казав, що ти на такій позиції, що тобі краще віддавати передачі гольові. Ось так і виходить, що йдемо туди як бомбардири, а насправді ними не є. Добре, у збірній забиває, а в клубі взагалі не грає. Ось тому й не вийшло. Я не критикую, просто говорю, що давно вже втік би.

Ти ж розумієш, як Лунін виграв Лігу чемпіонів. Він же сидів у запасі. Він виграв Лігу чемпіонів лише тренуючись. Його батько теж згоден зі мною.

Зінченко то грає, то не грає. Стабільності немає. Тому й кажу, краще треба кудись йти, тим більше його купують. Є Арсенал, якщо тренер не жартував, що йому дадуть такі повноваження [на полі]. Лондон ще кращий, чим Манчестер. Чому не йти?”, - сказав Леоненко.