Визначилися призові УЄФА за участь в єврокубках сезону 2022/2023

Загальний дохід оцінюється в 3,5 мільярда євро

Джерело - УЄФА.

УЄФА направила асоціаціям-членам організації лист зі схемою розподілу доходів у єврокубках сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Загальний дохід від Ліги чемпіонів, Ліги Європи, ліги Конференцій та Суперкубка УЄФА оцінюється в 3,5 мільярда євро.

Між клубами-учасниками єврокубків буде розподілено 2,92 мільярда євро, в УЄФА залишиться 6,5 процента від загальних 3,5 мільярда євро.

Але отримані клубами суми будуть зменшені відповідно до відрахувань через наслідки ковіду. У кінцевому варіанті клуби отримають 2,732 мільярда євро.

2,032 мільярда євро з них розподілять між учасниками ЛЧ та Суперкубка Європи. 465 мільйонів євро отримають учасники ліги Європи, клубам Ліги конференцій залишиться 235 мільйонів євро.