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Державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон, - заява директорки SCM

Сьогодні 19:35 249 0
Державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон, - заява директорки SCM
#Рінат Ахметов, #ТК Футбол, #Шахтар

Джерело - SCM.

Медіа Група Україна (МГУ) була змушена відкликати всі державні ліцензії на мовлення та розпочати процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Про це йдеться у заяві директорки зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко.

"Рішення щодо виходу SCM  із медіа-бізнесу було важким та вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели її в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували і далі створювати якісний український контент– серіали, фільми, шоу, новини. Але державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими.

Подальша доля зданих нами ліцензій нам невідома – жодних попередніх консультацій із владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МГУ за більш ніж 20-річну спільну та успішну роботу і зробимо все залежне від нас, щоб завершення нашої співпраці із кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим та людяним. Це насправді зараз найважливіше завдання для менеджменту МГУ і для нас в SCM", - сказала Ємченко.

Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі. О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа.

Водночас сьогодні стало відомо, що рішення компанії SCM, яка належить президентові Шахтаря Рінату Ахметову, про вихід із медійного бізнесу не вплине на роботу ОТТ-платформи Oll.tv.

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