Ювентус безплатно підписав гравця Баварії

Джерело - Чемпіон.
Ювентус підписав 17-річного таланта Баварії Кенана Їлдіза.
Про це повідомляє пресслужба туринців.
Футболіст підписав контракт до літа 2025 року і буде виступати за команду U-19.
Турецький хавбек виступав за молодіжні команди Баварії з 2012 року, але вирішив покинути Мюнхен на правах вільного агента. Відтак, Ювентусу не довелося платити відступні.
У минулому сезоні Кенан Їлдіз у складі Баварії U-19 провів 20 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.
Нагадаємо, Ювентус готовий продати де Лігта за 73 млн євро.