Ювентус безплатно підписав гравця Баварії

Кенан Їлдіз став гравцем Ювентуса

Джерело - Чемпіон.

Ювентус підписав 17-річного таланта Баварії Кенана Їлдіза.

Про це повідомляє пресслужба туринців.

Футболіст підписав контракт до літа 2025 року і буде виступати за команду U-19.

Турецький хавбек виступав за молодіжні команди Баварії з 2012 року, але вирішив покинути Мюнхен на правах вільного агента. Відтак, Ювентусу не довелося платити відступні.

У минулому сезоні Кенан Їлдіз у складі Баварії U-19 провів 20 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус готовий продати де Лігта за 73 млн євро.