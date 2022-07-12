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Суарес отримав декілька пропозицій від клубів МЛС

Сьогодні 15:38 243 0
Луїс Суарес прокоментував пропозиції від клубів МЛС
Суарес отримав декілька пропозицій від клубів МЛС
#Луїс Суарес

Джерело - football.ua.

Уругвайський нападник Луїс Суарес має багато пропозицій від клубів МЛС.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Goal.com.

"Надійшло багато пропозицій з МЛС. Я повинен проаналізувати все. Ринок МЛС дуже складний. Деякі клуби хочуть придбати гравця, але у них немає місць, тому угода може бути відкладена на січень. Інші клуби хочуть бачити мене у себе зараз, але я повинен оцінити їхні спортивні здібності.

Я ні перед ким не зачиняю двері, ладен вислухати всі пропозиції. Але якщо якісь клуби МЛС не проходять у плей-офф, вони завершують сезон у перший тиждень жовтня, а мені це невигідно. У такому разі моя ігрова практика завершиться за місяць до чемпіонату світу, а це погано для мене", — відзначив Суарес.

Минулого сезону Суарес провів 45 матчів за Атлетіко, у яких забив 13 голів і віддав три ассисти.

Нагадаємо, Фенербахче хоче підписати Суареса та Кавані перед матчами з Динамо.

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