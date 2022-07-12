Суарес отримав декілька пропозицій від клубів МЛС

Уругвайський нападник Луїс Суарес має багато пропозицій від клубів МЛС.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Goal.com.

"Надійшло багато пропозицій з МЛС. Я повинен проаналізувати все. Ринок МЛС дуже складний. Деякі клуби хочуть придбати гравця, але у них немає місць, тому угода може бути відкладена на січень. Інші клуби хочуть бачити мене у себе зараз, але я повинен оцінити їхні спортивні здібності.

Я ні перед ким не зачиняю двері, ладен вислухати всі пропозиції. Але якщо якісь клуби МЛС не проходять у плей-офф, вони завершують сезон у перший тиждень жовтня, а мені це невигідно. У такому разі моя ігрова практика завершиться за місяць до чемпіонату світу, а це погано для мене", — відзначив Суарес.