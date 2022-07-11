Манчіні: Я виграю зі збірною Італії чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні планує виграти чемпіонат світу з національною командою.
Про це розповів сам фахівець у коментарі ВВС.
"З того часу, як я став тренером збірної, у мене була мета: виграти Євро і чемпіонат світу. Рік тому, з кубком в руках, я сказав собі: "Я виграю один слідом за іншим". Я думав про майбутній чемпіонат світу, але очевидно, цього разу перемогти не вдасться. Але я продовжую думати, що ми виграємо чемпіонат світу, так", - розповів Манчіні.
Нагадаємо, збірна Італії не пробилася до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі, і Манчіні матиме таку можливість лише у 2026-му році.