Головне
Бичков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:35 546
11 липня на Всесвітніх іграх за медалі боротимуться 5 українських спортсменів
Сьогодні 14:49 131
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 14:32 5777
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 14:17 2410
Кривбас підписав Задераку
Сьогодні 11:54 213
Де Дзербі покинув Шахтар
Сьогодні 10:23 357
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Сьогодні 10:08 19604
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій
Сьогодні 09:41 225379
2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:07 373
Вересюк виборов бронзову медаль з сумо на Всесвітніх іграх-2022
Сьогодні 08:33 313
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Паредеса

Сьогодні 13:28 180 0
Манчестер Юнайтед вийшов з переговорів
Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Паредеса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Паредес, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед, найімовірніше, не підпише найближчим часом півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса.

Про це повідомляє L'Equipe.

Англійський клуб був зацікавлений у трансфері гравця, манкуніанці розпочали з парижанами переговори, проте вийшли після того, як дізналися, яку суму хоче отримати ПСЖ за хавбека. МЮ вважає, що 35 млн євро – занадто завищена ціна за гравця рівня Паредеса.

У сезоні 2021/2022 на рахунку Паредеса 1 гол та 2 асисти у 22 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. 

Нагадаємо, Роналду ще на сезон залишиться у Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 5777
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 2410
Динамо домовилось з Ярмоленком про перехід, - журналіст Динамо домовилось з Ярмоленком про перехід, - журналіст 2646
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 19604
Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО 3212
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій 225379
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18164
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5772 7
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58616
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175336 6
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12966
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19670