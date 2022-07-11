Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Паредеса

Манчестер Юнайтед вийшов з переговорів

Манчестер Юнайтед, найімовірніше, не підпише найближчим часом півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса.

Про це повідомляє L'Equipe.

Англійський клуб був зацікавлений у трансфері гравця, манкуніанці розпочали з парижанами переговори, проте вийшли після того, як дізналися, яку суму хоче отримати ПСЖ за хавбека. МЮ вважає, що 35 млн євро – занадто завищена ціна за гравця рівня Паредеса.

У сезоні 2021/2022 на рахунку Паредеса 1 гол та 2 асисти у 22 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, Роналду ще на сезон залишиться у Манчестер Юнайтед.