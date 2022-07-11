Гравці Вереса багато втратили у фізичному та технічному плані через відсутність тренувань.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"- Позаду тиждень тренувань. В яких кондиціях команда?

- Якщо говорити начистоту, то наразі команда далека від оптимальних кондицій. Ми 130 днів не тренувалися. Футболісти багато втрали і в фізичному, і в технічному плані. Робимо все від нас залежне, аби футболісти набрали форму якнайшвидше. Задоволений самовіддачею. Їхньому бажанню грати, позаздрити можна. Хлопці виконують всю ту роботу, яку ми запланували. Головне, щоб цей процес обійшовся без травм", - відзначив Вірт.