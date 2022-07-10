Єзерський: Динамо матиме перевагу над Шахтарем у наступному сезоні

Джерело - uk.zbirna.com.
В Україну найближчим часом навряд чи заманиш якісних легіонерів.
Про це заявив головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський.
"Чи може майбутній сезон стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності? Звісно, ще не один сезон не проводився за таких умов. Такі зараз наші реалії. Дуже важливо знайти регіони, де було б найбільш комфортно та безпечно учасникам змагань.
А щодо вашого питання, то вже зараз, коли до запланованого старту ще понад місяць, відбуваються великі зміни в командах. Зокрема, з України виїхало багато легіонерів. Найбільше постраждає Шахтар. І навпаки, плюс для тих клубів, хто раніше робив ставку на своїх вихованців чи взагалі українських виконавців. У таких умовах Динамо матиме перевагу, оскільки його склад збалансований та практично не змінився. Киян зараз можна назвати головними фаворитами майбутнього сезону.
Наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв’язку із нинішньою ситуацією в країні? Поза сумнівом, він впаде, оскільки якісних легіонерів нам не вистачатиме, і їх в Україну найближчим часом навряд чи заманиш. Поряд із такими виконавцями швидше розвивається і молодь. Але водночас це дорога і для інших молодих гравців, які через високу конкуренцію не мали змоги заявити про себе", - зазначив Єзерський.