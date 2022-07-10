Єзерський: Динамо матиме перевагу над Шахтарем у наступному сезоні

В Україну найближчим часом навряд чи заманиш якісних легіонерів.

Про це заявив головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський.

"Чи може майбутній сезон стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності? Звісно, ​​ще не один сезон не проводився за таких умов. Такі зараз наші реалії. Дуже важливо знайти регіони, де було б найбільш комфортно та безпечно учасникам змагань.

А щодо вашого питання, то вже зараз, коли до запланованого старту ще понад місяць, відбуваються великі зміни в командах. Зокрема, з України виїхало багато легіонерів. Найбільше постраждає Шахтар. І навпаки, плюс для тих клубів, хто раніше робив ставку на своїх вихованців чи взагалі українських виконавців. У таких умовах Динамо матиме перевагу, оскільки його склад збалансований та практично не змінився. Киян зараз можна назвати головними фаворитами майбутнього сезону.

Наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв’язку із нинішньою ситуацією в країні? Поза сумнівом, він впаде, оскільки якісних легіонерів нам не вистачатиме, і їх в Україну найближчим часом навряд чи заманиш. Поряд із такими виконавцями швидше розвивається і молодь. Але водночас це дорога і для інших молодих гравців, які через високу конкуренцію не мали змоги заявити про себе", - зазначив Єзерський.