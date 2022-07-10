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Лавриненко: Інгулець переглядає українців, які виступали за кордоном

Сьогодні 15:09 191 0
Фахівець прокоментував кадрову ситуацію в команді
Лавриненко: Інгулець переглядає українців, які виступали за кордоном
#Інгулець, #Сергій Лавриненко

Джерело - ТК Футбол.

На перегляді в Інгульця перебувають виконавці, які були в молодіжних командах.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Лавриненко.

"Ми подовжили контракти з Саківим, Кучеренком, Клименком та Поспєловим. Це ті футболісти, які вже з нами були протягом року, тому ми знаємо їхній потенціал. Хотіли, щоб вони залишились в нашій команді. Розуміли, що легіонери не зможуть або не захочуть приїхати. У нас їх було шестеро, треба тепер кимось замінити. Шукали й шукаємо гравців на ці позиції.

Підписали контракти з Одарюком, Нагієвим та Ченбаєм. Покинуло команду не так багато гравців, це Опанасенко та Кліщук у Кривбас, а також не змогли домовитись з Полегеньком.

Є ще футболісти на перегляді. Дивимося, працюємо. Є гравці, які найближчим часом повинні приїхати. Однозначно, ми когось ще підпишемо. Зараз на перегляді виконавці, які були в молодіжних командах, 19-20 років. Талановита молодь. Є українці, які виступали за кордоном. Вони мають великий досвід", - сказав Лавриненко. 

Нагадаємо Інгулець розгромив Кремінь у контрольному поєдинку.

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