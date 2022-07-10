Ярославський: Скільки разів я маю відновлювати Металіст?

Президент Металіста Олександр Ярославський прокоментував подальшу долю харківського клубу.

"Зараз потроху відроджується футбол. Всі хвилюються за долю Металіста у новому чемпіонаті… Та вже відродили. Скільки ще разів можна його відроджувати?

А що зараз з Металістом? Яка його доля існування? Я не розумію долі існування всього іншого.

Чи Металіст мені більше не цікавий? Мене все цікавить: і країна, і Металіст. Але я не знаю, як відповісти на ваше питання щодо футболу та всього іншого.

Як відпустив Краснікова і Кучера? Я нікого нікуди не відпускав.

Чи у футболі залишаюся? Я завжди цікавлюсь футболом, але коли є умови для його створення. Ну скільки разів я можу його створювати? Скажіть мені, скільки ще разів я маю відновлювати Металіст із попелу? Скажіть мені, щоб я точно знав. 10, 15, 20 разів? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів. Ви ж бачили результати мого заняття Металістом? І один, і другий раз. Скажіть мені, скільки ще разів потрібно буде його відновлювати, щоб я розподілив сили. Тоді я відповім на ваші питання.

Чи Металіст буде жити? Звичайно, сто відсотків. Мільярд відсотків", - зазначив Ярославський.