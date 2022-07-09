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Журналіст: Манчестер Сіті хоче зберегти Зінченка

Сьогодні 19:40 334 0
Чемпіони Англії не планують продавати українського хавбека
Журналіст: Манчестер Сіті хоче зберегти Зінченка
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті не має наміру продавати Олександра Зінченка під час нинішнього трансферного вікна.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Наскільки я знаю, Манчестер Сіті в першу чергу зацікавлений у тому, щоби залишити Зінченка. Він не розглядає варіант з його продажем. В пресі постійно йдуть вкидання, але вони не зовсім відповідають дійсності. Дійсно, є інтерес від Арсенала та Евертона, але Манчестер Сіті хоче залишити його, вони не хочуть його продавати навіть незважаючи на ймовірну купівлю Марка Кукурельї", - зазначив Бурбас.

Раніше повідомлялося про те, що на Зінченка претендує низка клубів АПЛ, серед яких Челсі.

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