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П'ятенко: Рівень УПЛ впаде сильніше, ніж у 2014 році

Сьогодні 21:41 136 0
Невтішний прогноз від наставника жіночої команди Динамо
П'ятенко: Рівень УПЛ впаде сильніше, ніж у 2014 році
#Володимир П'ятенко

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер жіночої команди Динамо Володимир П'ятенко поділився своєю думкою щодо перспектив УПЛ.

"Чи може майбутній сезон стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності? 100 відсотків. Наразі непросто назвати фаворита змагань, оскільки невідомо, як команди посиляться. Шахтар втратив багато легіонерів, а швидко поповнити ці втрати гірникам навряд чи вдасться. Так, важко уявити, що чемпіоном може стати не Динамо чи Шахтар. Але такі зараз реалії, що непередбачуваності в майбутньому сезоні буде хоч греблю гати. Хоча тому ж Динамо вдалося зберегти кістяк колективу, і це є великий плюс для киян. Втім, станом на сьогодні одним із фаворитів УПЛ я назвав би й Дніпро-1. Якщо, звичайно, у них вдасться зробити все із задуманого.

Наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв’язку із нинішньою ситуацією в країні? Те, що рівень впаде, я в цьому не маю сумніву. Наскільки? Можливо, навіть більше, ніж у 2014 році. Нині ситуація набагато складніша. Майбутній чемпіонат буде дуже непростим за всіма параметрами. Але хочеться вірити, що цей турнір стане відправною точкою до підйому. В нас немає іншого шляху. Зараз з’являється черговий шанс для нашої молоді заявити про себе на весь голос", - зазначив П'ятенко.

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