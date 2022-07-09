Бакалов: ЛНЗ проведе матчі з Колосом та Вересом

Черкаський ЛНЗ зіграє чотири контрольні матчі у рамках підготовки до наступного сезону.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Бакалов.

"Найголовніше те, що процес стартував. Під час війни не так просто запустити його. Що стосується безпосередньо роботи, то ми з понеділка почали тренуватися.

Поки що в одноразовому режимі, тому що з початком російської агресії і нападу на Україну футболісти по-різному проводили цей час – хтось у формі, хтось – ні. Вивчаємо їхній стан і наше завдання наразі вивести їх на якийсь функційний рівень.

Якщо брати робочий настрій, то звісно всі скучили за футболом, але війна триває, тому з голови ці думки все одно не викинути.

Ми, як і планували, проводимо збір в Черкасах. Попередньо у нас такий графік спарингів:

16.07. Проти команди Дружба (Мирівка) в Лебедині. Це колектив Тимофія Листопада, який довго грав в ЛНЗ і став фактично легендою клубу.

23.07 Проти Кременю в Лебедині.

5.08 Проти Колоса Ковалівки на виїзді.

9.08 Проти Вереса в Щасливому.

Звісно, можуть бути коригування, головне, що процес розпочато", - сказав Бакалов.