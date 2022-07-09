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Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря

Сьогодні 17:24 186 0
Тренер - про підписання гравців донецького клубу
Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Аль-Айну Сергію Реброву пропонували футболістів донецького Шахтаря.

Про це заявив сам фахівець.

"Звичайно, мені цікаво було б працювати з українськими гравцями. Йде якийсь переговорний процес. Я не хочу називати імен. Мені пропонували дуже багато гравців Шахтаря. Із ситуацією, що ФІФА дозволила припиняти контракти на один рік, будь-який клуб може брати гравця в оренду або купувати його.

Цей ринок обговорюється в багатьох країнах і багато агентів намагаються влаштувати своїх гравців. Але це не поширюється на українських гравців. Ні Шахтар, ні Динамо не відпустять своїх гравців безкоштовно, особливо до такої країни, як Емірати", - сказав Ребров.

Згідно з правилом ФІФА іноземні футболісти, які виступають в українських клубах, можуть призупинити контракт на один рік.

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