Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Головному тренеру Аль-Айну Сергію Реброву пропонували футболістів донецького Шахтаря.
Про це заявив сам фахівець.
"Звичайно, мені цікаво було б працювати з українськими гравцями. Йде якийсь переговорний процес. Я не хочу називати імен. Мені пропонували дуже багато гравців Шахтаря. Із ситуацією, що ФІФА дозволила припиняти контракти на один рік, будь-який клуб може брати гравця в оренду або купувати його.
Цей ринок обговорюється в багатьох країнах і багато агентів намагаються влаштувати своїх гравців. Але це не поширюється на українських гравців. Ні Шахтар, ні Динамо не відпустять своїх гравців безкоштовно, особливо до такої країни, як Емірати", - сказав Ребров.
Згідно з правилом ФІФА іноземні футболісти, які виступають в українських клубах, можуть призупинити контракт на один рік.