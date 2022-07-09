Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря

Головному тренеру Аль-Айну Сергію Реброву пропонували футболістів донецького Шахтаря.

Про це заявив сам фахівець.

"Звичайно, мені цікаво було б працювати з українськими гравцями. Йде якийсь переговорний процес. Я не хочу називати імен. Мені пропонували дуже багато гравців Шахтаря. Із ситуацією, що ФІФА дозволила припиняти контракти на один рік, будь-який клуб може брати гравця в оренду або купувати його.

Цей ринок обговорюється в багатьох країнах і багато агентів намагаються влаштувати своїх гравців. Але це не поширюється на українських гравців. Ні Шахтар, ні Динамо не відпустять своїх гравців безкоштовно, особливо до такої країни, як Емірати", - сказав Ребров.