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Халл Сіті викупив колишнього нападника Зорі

Сьогодні 16:55 111 0
Англійці посилили атакувальну лінію поля
Халл Сіті викупив колишнього нападника Зорі
#Аллах'яр Сайядманеш

Джерело - ФК Халл Сіті.

Халл Сіті підписав колишнього нападника луганської Зорі Аллах'яра Сайядманеша.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

21-річний гравець підписав чотирирічну угоду з тиграми, яка включає опцію подовження ще на рік з боку клубу.

Відзначимо, що раніше Аллах'яр приєднався до Халл Сіті в січні цього року, перебравшись із Фенербахче на правах аренди.

Англійський клуб не розголошує суму трансферу, але, згідно з даними порталу Transfermarkt, Халл заплатив 4,5 мільйона євро.

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