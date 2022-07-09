Халл Сіті викупив колишнього нападника Зорі

Англійці посилили атакувальну лінію поля

Джерело - ФК Халл Сіті.

Халл Сіті підписав колишнього нападника луганської Зорі Аллах'яра Сайядманеша.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

21-річний гравець підписав чотирирічну угоду з тиграми, яка включає опцію подовження ще на рік з боку клубу.

Відзначимо, що раніше Аллах'яр приєднався до Халл Сіті в січні цього року, перебравшись із Фенербахче на правах аренди.

Англійський клуб не розголошує суму трансферу, але, згідно з даними порталу Transfermarkt, Халл заплатив 4,5 мільйона євро.