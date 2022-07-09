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Полісся підписало вінгера Зорі

Сьогодні 15:12 217 0
Полісся підсилилось вінгером Зорі
Полісся підписало вінгера Зорі
#Зоря, #Полісся, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - zaryalg.com.

Вінгер Зорі Денис Янаков став гравцем Полісся.

Про це повідомляє Zaryalg.com.

23-річний футболіст минулий сезон провів за житомирян на правах оренди (1 гол і 3 асисти) і "зелено-жовті" скористалися правом викупу контракту гравця. Його угода з "мужиками" була розрахована до літа 2024 року. Деталі трансферу наразі невідомі.

Нагадаємо, Янаков – вихованець Динамо. Встиг пограти за київський Арсенал, Чорноморець та Інгулець. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, Полісся може опинитись в УПЛ.

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