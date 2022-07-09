Полісся підписало вінгера Зорі

Полісся підсилилось вінгером Зорі

Вінгер Зорі Денис Янаков став гравцем Полісся.

Про це повідомляє Zaryalg.com.

23-річний футболіст минулий сезон провів за житомирян на правах оренди (1 гол і 3 асисти) і "зелено-жовті" скористалися правом викупу контракту гравця. Його угода з "мужиками" була розрахована до літа 2024 року. Деталі трансферу наразі невідомі.

Нагадаємо, Янаков – вихованець Динамо. Встиг пограти за київський Арсенал, Чорноморець та Інгулець. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, Полісся може опинитись в УПЛ.