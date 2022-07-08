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СК Дніпро-1 декласував Чарду у контрольному матчі

Сьогодні 21:09 205 0
Українська команда забила аж 14 сухих голів
СК Дніпро-1 декласував Чарду у контрольному матчі
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик, #Валерій Лучкевич, #Артем Громов, #Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 святкував впевнену перемогу над Словенською командою Чарда у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 14:0.

Контрольний матч
8 липня

СК Дніпро-1 - НК Чарда (Мартьянці, Словенія) 14:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 6 Довбик, 2:0 - 16 Довбик, 3:0 - 17 Лучкевич, 4:0 - 36 Довбик, 5:0 - 38 Лучкевич, 6:0 - 47 Сарапій, 7:0 - 49 Громов, 8:0 - 61 Соловйов, 9:0 - 64 Лебедєв, 10:0 - 66 Громов, 11:0 - 70 Лебедєв, 12:0 - 78 Піхальонок, 13:0 - 82 Піхальонок, 14:0 - 83 Лебедєв, 

Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер та Євген Красніков перейдуть в Дніпро-1.

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